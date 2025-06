Tracollo Inter Povia in esclusiva | Buttata all’aria una stagione Su Inzaghi…

Un finale di Champions League che ha deluso le aspettative dei tifosi interisti: il tracollo contro una rivale insidiosa ha lasciato segni profondi. Il noto cantante e appassionato sostenitore dell'Inter ci racconta la sua reazione dopo questa cocente sconfitta. Questo episodio si inserisce in un trend più ampio nel calcio italiano, dove le grandi squadre faticano a mantenere la stabilità. Riuscirà Inzaghi a riprendersi e a rimettere in carreggiata i nerazzurri?

I nerazzurri escono con le ossa rotte dalla finale di Champions League. E il cantante e tifoso ai nostri microfoni in esclusiva commenta il ko della squadra di Inzaghi Un tracollo inaspettato in finale di Champions League. Se ci si attendeva una partita ricca di insidie e non semplice, nessuno si sarebbe mai immaginato un dominio netto da parte del Paris Saint-Germain. L’Inter non è mai realmente entrata nel match e i due gol nei primi venti minuti sono stati una vera e propria mazzata sulla squadra di Inzaghi, che non è stata assolutamente capace di reagire. Anzi nella ripresa la squadra è affondata in modo definitivo con un 5-0 che potrebbe segnare anche la fine dell’avventura dell’allenatore piacentino sulla panchina del club meneghino. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Tracollo Inter, Povia in esclusiva: “Buttata all’aria una stagione. Su Inzaghi…”

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Tracollo Inter Povia Esclusiva Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Povia ha scritto un inno per l'Inter: "Spero di sentirlo in radio"

tg24.sky.it scrive: Dopo la vittoria dello scudetto l’Inter va alla ricerca di un nuovo inno. Tra le proposte arrivate alla squadra anche quella del cantautore di “I bambini fanno ooh” Dopo lo scudetto appena ...

Inter, il nuovo inno di Povia: «Ho vinto un sondaggio ma io non piaccio al tifoso medio»

Da corriere.it: Povia pubblicizza il suo pezzo, ma lascia al club nerazzurro la scelta finale: «Io sto pienamente con l’Inter, che da organo privato sceglie la canzone che vuole però — sottolinea ancora ...

GdS - Inter, tracollo "storico": una sconfitta con 3 gol di scarto non si verificava da sei anni!

Come scrive msn.com: Serata da incubo per l'Inter a Firenze: non ha funzionato nulla. E così è arrivato un ko più che mertitato per i campioni d'Italia. Un dato basta per spiegare l'eccezionalità dell'evento ...