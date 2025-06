Tra segreti ricatti e vendette la seconda puntata della soap turca promette scintille

Scintille in arrivo nella seconda puntata de "La notte nel cuore"! Tra segreti e vendette, i gemelli Nuh e Melek si trovano faccia a faccia con Sumru, la madre che li ha abbandonati. Questo dramma turco non è solo un intrattenimento: riflette il crescente interesse per storie di famiglie complesse e relazioni tumultuose. Riusciranno a trovare un equilibrio tra amore e vendetta? Non perderti i colpi di scena!

Cosa succede nella seconda puntata di La notte nel cuore? La serie turca continua a mantenere le sue promesse grazie a drammi ben calibrati, colpi di scena e frammenti di romanticismo. Per i gemelli Nuh e Melek è arrivata la resa dei conti con Sumru, la madre naturale che li ha abbandonati subito dopo la loro travagliata nascita. Il fidanzamento di convenienza di Sevilay e Cihan è in serio pericolo.

