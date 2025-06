Tra ResegUp e lavori | come cambia la viabilità a Lecco

La quattordicesima edizione della ResegUp, attesa sabato 7 giugno, non è solo una corsa, ma un evento che trasforma Lecco. Mentre gli atleti sfideranno il proprio limite, la città si prepara a un cambiamento nella viabilità: strade chiuse, percorsi alternativi e un'atmosfera vibrante. In un momento in cui sempre più persone riscoprono il valore della mobilità sostenibile, questa manifestazione diventa un'occasione imperdibile per vivere Lecco in modo diverso. Sarà un

La quattordicesima edizione della ResegUp, organizzata dall'Asd 2 Slow, rappresenterà il principale elemento di cambiamento per la viabilità cittadina della prossima settimana. La skyrace in programma sabato 7 giugno comporterà significative limitazioni al traffico nelle zone centrali e lungo il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Tra ResegUp e lavori: come cambia la viabilità a Lecco

