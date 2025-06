Tra quartieri d' oro dove investire nel mattone e cabine a luci rosse

Nel caos degli affitti e delle difficoltà abitative, il mondo universitario si rivela un'epoca di contrasti. Da un lato, i quartieri d'oro dove investire nel mattone; dall'altro, gli studenti che vivono in auto o sui divani. Ma è nel mondo goliardico che si nasconde una verità affascinante: la resilienza dei giovani. Scopri come affrontano queste sfide e trasformano il disagio in opportunità, tra risate e tradizioni secolari.

Siamo ritornati a frugare nel mondo degli universitari. Prima gli Erasmus, poi gli studenti costretti a dormire in auto o sui divani perché gli alloggi scarseggiano, ora entriamo nell'emisfero dei goliardi, dove imperano “Bacco, tabacco e Venere”, supercazzole e schiaffi. Beppe Facchini. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Tra quartieri d'oro (dove investire nel mattone) e cabine a luci rosse

