Tra memoria storica e impegno civile il conservatorio Briccialdi protagonista a Terni e nel territorio

Dal 2 al 6 giugno, il Conservatorio Briccialdi di Terni diventa il palcoscenico dell’impegno civile e della memoria storica in occasione della festa della Repubblica. Un programma esclusivo di concerti che intreccia note e valori, dimostrando come la musica possa essere un potente strumento di riflessione e unità. Non perdere l’opportunità di assistere a eventi che rendono omaggio alla bellezza della nostra storia!

Dal 2 al 6 giugno, il conservatorio statale di musica “Giulio Briccialdi” di Terni prende parte attivamente alle celebrazioni per la festa della Repubblica e offre al pubblico un ricco calendario di appuntamenti musicali tra impegno civile, memoria storica e grande musica. Dalla cerimonia. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Tra memoria storica e impegno civile, il conservatorio Briccialdi protagonista a Terni e nel territorio

