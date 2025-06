Tra Meloni e Macron c’è il mediatore Merz ma la premier dice no alle truppe in Ucraina

In un’Europa sempre più divisa, il rifiuto della premier Giorgia Meloni di inviare truppe in Ucraina accende i riflettori su un delicato equilibrio diplomático. Mentre il cancelliere tedesco Merz cerca di mediare tra Roma e Parigi, il nervosismo di Macron evidenzia le tensioni crescenti tra le potenze europee. Questo episodio segna un momento cruciale: l'unità dell'Unione Europea è davvero a rischio? La risposta potrebbe influenzare il futuro del continente.

Secondo il Financial Times il cancelliere tedesco Friedrich Merz avrebbe cercato di raffreddare un'aspra disputa diplomatica tra Roma e Parigi. Macron nervoso. Il tema del contendere era l'esclusione della premier Giorgia Meloni dall'incontro di quei leader europei che si definiscono "coalizione dei volenterosi". Il problema sembra essere stato il sostanziale rifiuto italiano di mandare le proprie truppe in Ucraina come forza di pace o di interdizione o nel ruolo che dovrebbe essere determinato dai Paesi-guida del gruppo. Macron, piuttosto nervoso ultimamente, se la dev'essere presa: ha detto e fatto di tutto per non invitare la Meloni al vertice di coordinamento con Washington sulla questione ucraina.

Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: "Noi contrari a invio di truppe" | Macron: "Non ne abbiamo mai parlato"

La guerra in Ucraina continua a dominare le cronache internazionali, con Meloni assente dal vertice cruciale.

