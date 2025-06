Tour della canzone 3^ tappa a Venetico

Il Tour della Canzone 2025 fa tappa a Venetico il 7 luglio, portando con sé un'atmosfera di festa e musica che coinvolge tutti. Organizzato da Fabio Gnoffo e Cinzia Passarello dell'associazione Il Giorgino dei Sogni, questo evento rappresenta non solo un palcoscenico per talenti emergenti, ma anche un momento di aggregazione per la comunità. Non perdere l'occasione di emozionarti con la musica: la penultima tappa promette sorprese imperdibili!

Il tour della canzone 2025 organizzato e presentatoda Fabio Gnoffo (presidente) coadiuvato dalla vice presidente Cinzia Passarello dell'associazione Il Giorgino dei sogni giorno 07 luglio 2025 che sarà a Venertico nella villa comunale alle ore 19.30 e arrivata alla terza tappa, la penultima. La. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Tour della canzone (3^ tappa) a Venetico

