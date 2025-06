Tour de France 2025 il percorso e le 21 tappe ai raggi X Le stellette di difficoltà

Il Tour de France 2025 si preannuncia epico! Mentre il Giro d’Italia emoziona gli appassionati, gli occhi si rivolgono già alla Grande Boucle, dove Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard si sfideranno in un percorso mozzafiato. Scopri le 21 tappe e le loro incredibili difficoltà: ogni salita, ogni discesa sarà una battaglia per la maglia gialla. Non perdere l’occasione di seguire una delle competizioni più attese dell’estate ciclistica!

Sta per concludersi un Giro d’Italia davvero spettacolare. I grandi tifosi del ciclismo iniziano a pensare però già a cosa potrà essere il Tour de France, con la nuova sfida tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso della Grande Boucle. PERCORSO E TAPPE TOUR DE FRANCE 2025. Prima tappa (sabato 5 luglio): Lille – Lille (185 km) Prima frazione nell’Alta Francia che sarà adatta ai velocisti: tanta determinazione per tutti gli sprinter per giocarsi la prima maglia gialla della 112a edizione della Grande Boucle. Poche difficoltà altimetriche che sono piazzate lontane dal traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Le stellette di difficoltà

Altre letture consigliate

Tour de France 2025, Vingegaard sfida Pogacar: "Mi sento sempre meglio"

Roma, 20 maggio 2025 – Mentre il Giro d’Italia cattura l’attenzione, le attenzioni si spostano già sul Tour de France 2025, con Vingegaard e Pogacar pronti a sfidarsi ancora una volta.

Cerca Video su questo argomento: Tour De France 2025 Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Tour de France 2025, Christian Prudhomme difende la scelta di Montmartre: Il sogno folle è vedere vincere la Maglia Gialla a Parigi; Airbnb diventa partner del Tour de France; Tour de France 2025: Vingegaard perde un gregario; Allarme per van der Poel! La caduta in MTB preoccupa: Tour a rischio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Tour de France 2025, il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Le stellette di difficoltà

Come scrive oasport.it: Sta per concludersi un Giro d'Italia davvero spettacolare. I grandi tifosi del ciclismo iniziano a pensare però già a cosa potrà essere il Tour de France, ...

Quando inizia il Tour de France 2025? Date, programma, le 21 tappe

Riporta oasport.it: Il Tour de France 2025 è in programma tra sabato 5 e domenica 27 luglio, con 2 giorni di riposo, previsti martedì 15 e lunedì 21 luglio: vasta la ...

Tour de France 2025: il percorso e le tappe

Si legge su sport.sky.it: Cresce l'attesa per l' edizione numero 112 del Tour de France. La Grand Départ fa ritorno in Francia: la corsa infatti partirà da Lille il 5 luglio 2025. Mentre dopo la chiusura a Nizza dello scorso a ...