Toto Wolff lapidario su Verstappen | “Guida come si fa in centro a Roma o Napoli senza regole”

Toto Wolff non le manda a dire: il suo paragone tra Verstappen e la guida spericolata nelle strade di Roma e Napoli colpisce nel segno. In un mondo della Formula 1 sempre più attento alla sicurezza, l'atteggiamento aggressivo del campione del mondo solleva interrogativi. Questo episodio riflette una tendenza più ampia nel motorsport, dove il confine tra audacia e incoscienza è sempre più sottile. Riuscirà Verstappen a trovare un equilibrio?

Toto Wolff ha commentato in TV il contatto tra Russell e Verstappen. Per il pilota campione del mondo, il team principal Mercedes non ha avuto belle parole e per l'aggressività lo ha paragonato a chi guida a Roma e Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

