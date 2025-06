Toscana Aeroporti | Nel 2026 lavori a Peretola Duemila posti nell’indotto

Entro il 2026, l'aeroporto di Peretola si trasformerà in un hub dinamico, creando duemila posti di lavoro e accogliendo 13 milioni di passeggeri. Questo progetto non solo potenzia il settore turistico toscano, ma rinforza anche il legame tra i centri nevralgici come la Versilia e Prato. Con terminal moderni e collegamenti efficienti, la Toscana si prepara a volare verso un futuro prospero, dove business e bellezze naturali si incontrano. Non perdere

di Leonardo Biagiotti Duemila posti di lavoro in più a (tra diretti e indiretti), 13 milioni di passeggeri complessivi, tra Peretola e Pisa, terminal più moderni al passo col mondo e magari collegamenti tra gli aeroporti e la Toscana del turismo e del business, leggi Versilia, costa maremmana e distretto tessile di Prato, più efficaci. È il masterplan 2035 di Toscana Aeroporti che oggi festeggia i primi 10 anni e già sta programmando i prossimi traguardi. Obiettivi che spiega l'ad Roberto Naldi. Dieci anni di Toscana Aeroporti. Che cosa ha funzionato e cosa invece no? "Partiamo dagli obiettivi raggiunti.

Toscana Aeroporti +10,3% di passeggeri

Il Cda di Toscana Aeroporti ha approvato il resoconto intermedio al 31 marzo 2025, evidenziando una crescita del traffico passeggeri del 10,3% rispetto al 2024, con oltre 1,6 milioni di viaggiatori.

