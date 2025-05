Torturato a New York indagati due poliziotti | uno scorta il sindaco

La vicenda Carturan riserva un nuovo colpo di scena. Il primo cittadino Adams: “Profondo turbamento”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Torturato a New York, indagati due poliziotti: uno scorta il sindaco

Altre letture consigliate

New York, turista italiano rapito e torturato per due settimane: un arresto

Un turista italiano di 28 anni è stato rapito e torturato per due settimane a New York, dove viveva con un trader di criptovalute che aveva affittato l’appartamento.

Cerca Video su questo argomento: Torturato New York Indagati Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Italiano sequestrato e torturato a New York, due poliziotti indagati; Italiano sequestrato e torturato a New York, anche due poliziotti indagati; Italiano torturato a New York, indagati per presunte complicità anche due poliziotti; Usa, italiano sequestrato e torturato a New York, indagati anche due poliziotti. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Torturato a New York, indagati due poliziotti: uno scorta il sindaco

Lo riporta repubblica.it: Gli altri indagati sono John Woeltz, l’imprenditore milionario di criptovalute arrestato in accappatoio dopo la fuga della vittima, e William Duplessie, 33 anni, fondatore del Pangea Digital Asset ...

Usa, italiano sequestrato e torturato a New York, indagati anche due poliziotti

Come scrive msn.com: Ci sono anche due poliziotti indagati nel caso del 28enne italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan, sequestrato e torturato a New York per oltre due settimane con l'obiettivo di ottenere le ...

Italiano sequestrato e torturato a New York, due poliziotti indagati

tg24.sky.it scrive: Uno dei due agenti avrebbe guidato il milionario italiano di Bitcoin, Michael Valentino Teofrasto Carturan, dall'aeroporto a una lussuosa casa di SoHo, dove poi sarebbe stato tenuto prigioniero ...