Torneo delle Contrade di Pietrasanta | La Collina accede ai quarti Marina allo spareggio

Il Torneo delle Contrade di Pietrasanta si fa avvincente! La Collina accede ai quarti, mentre Marina si prepara a uno spareggio mozzafiato. In un clima di fervore e passione, ogni punto è fondamentale per la vittoria finale. Questo evento non è solo una sfida sportiva, ma un vero e proprio momento di aggregazione che celebra le tradizioni locali. Chi sarà il prossimo a brillare? La tensione cresce, non perdere neanche un attimo di questa emozionante competizione!

MARINA 0 LA COLLINA 0 MARINA: Michetti, Balduini, Puccetti, Seghi, Sodini, De Watt, Tarabella, Di Clemente (Bilal), Cancogni, Giovannini, Crovi (Riccò). All. Piro. LA COLLINA: Landi, Checchi (Filiè), Salvatori, Hamza, Rizzo, Berti (Geltrude), Aliboni (Zucchelli), Cacioppo, Ricci, Marcellusi (Macrì), Grotti. All. Marsili. PIETRASANTA – Un pareggio a chiudere il girone A del Torneo delle Contrade di Pietrasanta. Un pareggio che consente a La Collina, nonostante il solo punto conquistato, di accedere ai quarti di finale mentre alla Marina, squadra plurivincitrice della kermesse, non rimane altro che vincere lo spareggio contro Il TiglioLa Beca per non restarsene con un pugno di mosche in mano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Torneo delle Contrade di Pietrasanta: La Collina accede ai quarti, Marina allo spareggio

Strettoia vince 2-1 contro La Collina e si qualifica ai quarti del Torneo delle Contrade

Segnala msn.com: Lo Strettoia supera La Collina 2-1 e si qualifica ai quarti del Torneo delle Contrade grazie ai gol di Sacchelli e Tonacci.

Calcio: torneo delle Contrade di Pietrasanta. Il Pontestrada passa il turno. Antichi Feudi appesi a un filo

msn.com scrive: PONTESTRADA: Bartelletti, Gaina, Bianchini, Mazzei (Dazzi), Favret (Barricelli), Mancini, Cancogni (Lupoli), Genovesi (Galeotti), Landi, Tartarini (Macchiarini), Ricci. All. Galeotti. ANTICHI FEUDI: A ...

Al via il Torneo di Calcio delle Contrade del Carnevale di Pietrasanta

Riporta versiliatoday.it: Fischio d’inizio per la 22° edizione del “Torneo di calcio delle contrade del Carnevale di Pietrasanta” che ... comprende anche la compagine della Collina; nel gruppo B, invece, sorteggiate ...