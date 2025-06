Torneo del Pao 2025 ad Arezzo | vittoria del gruppo 10 Settembre

Il Torneo del Pao 2025 ad Arezzo si è concluso in grande stile con la vittoria del gruppo 10 Settembre, un evento che celebra non solo il calcio, ma anche l’amore per la comunità. Questa manifestazione, dedicata a Francesco Paolucci, ha un significato profondo, rafforzando legami e passioni locali. In un’epoca in cui l'unità è fondamentale, eventi come questo ci ricordano l'importanza di onorare le nostre radici e i nostri valori. Non perdere l’occasione

AREZZO Si è conclusa con la vittoria del gruppo 10 Settembre l’edizione 2025 del torneo del Pao, il torneo di calcio in memoria di Francesco Paolucci, tifoso dell’Arezzo scomparso il 26 febbraio 2004 e che nel 1991 aveva fondato il gruppo Due Giugno Drunk. A lui dal 2017 è intitolato il campino di via Arno. Nell’occasione sono stati ricordati anche Claudio Detti, Pierluigi Greco e Roberto Cascini. L’organizzazione, come sempre, è stata curata della Fossa Arezzo. E’ stata, come da tradizione, una giornata intensa, di amicizia, di beneficenza, solidarietà, ricca di emozione e sopratutto di condivisione di passione amaranto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Torneo del Pao 2025 ad Arezzo: vittoria del gruppo 10 Settembre

