Tornano in acqua le volanti del mare la polizia controllerà ogni giorno la fascia costiera

Con l’arrivo dell’estate 2025, la sicurezza in spiaggia si fa più attenta. Le "volanti del mare" della polizia tornano a solcare le acque per garantire un controllo costante della fascia costiera. Un servizio cruciale per tutelare bagnanti e turisti, soprattutto in un periodo in cui l'attenzione alla sicurezza balneare è più che mai al centro delle priorità. Preparati a goderti il mare in tranquillità!

La polizia ha dato avvio al controllo del territorio della fascia costiera per la stagione estiva 2025. Il servizio sarà svolto mediante l’impiego di operatori a bordo di moto d’acqua. I quattro agenti della squadra Volanti, che hanno superato un corso di abilitazione al Centro nautico e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Tornano in acqua le "volanti del mare", la polizia controllerà ogni giorno la fascia costiera

