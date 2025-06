Tornano i camp estivi Disponibili 400 posti

È ufficiale: torna l'E’vViva Summer Camp! Con 400 posti disponibili, i bambini potranno vivere un'estate all'insegna dello sport e del divertimento. Grazie ai 11mila euro investiti dal Comune, le rette sono super convenienti: solo 30 euro a settimana per i residenti! Un'iniziativa che non solo promuove l'attività fisica, ma unisce la comunità in un periodo dove il benessere dei più piccoli è fondamentale. Non perdere questa occasione!

Torna E’vViva summer camp. "Il Comune mette 11mila euro per calmierare le rette, che quindi sono di 30 euro a settimana a bambino per i residenti e 40 per i non residenti – introduce la vicesindaco Raffaella Novati – C’è la compartecipazione delle società sportive di Codogno, che mettono a disposizione allenatori e strutture, per far conoscere tutti gli sport agli iscritti: calcio, pallavolo, atletica, arti marziali. Si danno da fare anche le associazioni di volontariato attive negli oratori e scuole che, nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro, mandano i propri ragazzi delle superiori a seguire gli iscritti al centro estivo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tornano i camp estivi. Disponibili 400 posti

