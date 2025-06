Torna Musicastrada Festival 2025 la musica che viaggia

Firenze si prepara a vivere un'estate indimenticabile con il ritorno del Musicastrada Festival 2025! Questo evento unico porta la musica nei luoghi più suggestivi della Toscana, creando un'atmosfera intima e coinvolgente. In un'epoca in cui stiamo riscoprendo il valore dell'autenticità e delle esperienze dal vivo, Musicastrada rappresenta un'occasione imperdibile per lasciarsi trasportare da sonorità che attraversano culture e generi. Non perdere l'opportunità di vivere la

FIRENZE – Anche quest’anno torna il Musicastrada Festival, l’evento musicale itinerante che dal 2000 porta nelle piazze e nei borghi della Toscana sonorità dal mondo, contaminazioni di jazz, elettronica, blues e tanto altro. Il festival si distingue per il suo carattere intimo e diffuso, lontano dai grandi palchi, offrendo esperienze autentiche in contesti storici unici. L’edizione 2025 si svolgerà dall’11 luglio al 3 agosto, coinvolgendo numerosi comuni tra Pisa, Livorno e provincia: da Montopoli in Val d’Arno a Pontedera, da San Miniato a Cascina, fino a Calci e Vicopisano. Ogni serata sarà un’occasione per scoprire talenti nazionali e internazionali, con un programma ricco e variegato che celebra la musica di qualità in tutte le sue forme. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

