Torna la lucertola delle Eolie al via il piano per l' accoppiamento assistito che salva i rettili

Le lucertole delle Eolie stanno per tornare a casa! Con il piano di accoppiamento assistito, si riaccende la speranza per questa specie in pericolo. Dopo sei mesi al Bioparco di Roma, le coppie di Podarcis raffonei sono pronte a ripopolare le loro isole natali. Un gesto concreto che si inserisce nel crescente trend di recupero della biodiversitĂ , sottolineando l'importanza di proteggere la nostra ereditĂ naturale. Non perdere di vista questo progetto!

Le lucertole delle Eolie tornano sulle loro Isole, il progetto di recupero dei rettili in via di estinzione entra nel vivo. Dopo circa 6 mesi trascorsi al Bioparco di Roma, le coppie di Podarcis raffonei, la lucertola delle Eolie, selezionate come potenziali riproduttori destinati a incrementare.

