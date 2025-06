Torna la lucertola delle Eolie al via il piano per l' accoppiamento assistito che salva i Podarcis raffonei

La lucertola delle Eolie, simbolo della biodiversità di questo arcipelago unico, è pronta a tornare a casa! Grazie al piano di accoppiamento assistito, le Podarcis raffonei stanno per ripopolare le loro isole natali. Questo progetto non solo protegge una specie in via di estinzione, ma sottolinea l'importanza della conservazione ambientale nel contesto attuale, dove ogni piccolo gesto può fare la differenza. Scopri come unire le forze per salvaguardare il nostro patrimonio naturale

Le lucertole delle Eolie tornano sulle loro Isole, il progetto di recupero dei rettili in via di estinzione entra nel vivo. Dopo circa 6 mesi trascorsi al Bioparco di Roma, le coppie di Podarcis raffonei, la lucertola delle Eolie, selezionate come potenziali riproduttori destinati a incrementare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Torna la lucertola delle Eolie, al via il piano per l'accoppiamento assistito che salva i Podarcis raffonei

