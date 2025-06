Torna JazzAp Saranno 10 giornate tra musica e natura

Torna JazzAP, il festival che unisce la magia della musica jazz alla bellezza della natura. Dal 7 giugno al 13 luglio, dieci comuni del Piceno si trasformeranno in palcoscenici a cielo aperto, offrendo quattordici concerti indimenticabili. Un'opportunità unica per riscoprire il piacere di vivere eventi dal vivo, immersi in paesaggi mozzafiato. Non perdere l'emozione di assistere a performance che faranno vibrare il cuore e l'anima!

Dal 7 giugno al 13 luglio torna JazzAP, il Festival diffuso del Piceno: dieci giornate, con quattordici concerti in dieci comuni e due escursioni in montagna. Si inizierà sabato 7 giugno, alle ore 19.30, a Spinetoli, con il quintetto Café de Paris, mentre alle 21.30 il groove retro di ’Città Futura’, con il pianista Bassolino, e il jazz-funk partenopeo anni ’70 e ’80. Domenica 8 giugno, ore 21.30, un evento speciale in piazza del Popolo ad Ascoli: il piano solo di Stefano Bollani (concerto a pagamento). Sabato 14 ore 19.30 in Piazza Roma a Monsampolo il ‘Luca Mongia Duo’ e alle 21.30 ci sarà il cantautore napoletano Nino Buonocore accompagnato da una Quintetto d’eccezione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torna JazzAp. Saranno 10 giornate tra musica e natura

