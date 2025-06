Torna il Festival della Cistecca Montese

Torna il Festival della Cistecca Montese, un viaggio sensoriale nel cuore di Monte di Procida! Dal 3 al 5 giugno, Piazza XXVII Gennaio si trasformerà in un palcoscenico di gusto, musica e cultura. Scopri l’autenticità della cistecca, un piatto che rappresenta l’anima del territorio, in un contesto che celebra la tradizione culinaria italiana. Non perdere l’occasione di assaporare la bellezza dei Flegrei!

Il Festival della Cistecca Montese torna a scaldare l’inizio estate di Monte di Procida con tre giornate di gusto, musica e spettacolo. Appuntamento dal 3 al 5 giugno in Piazza XXVII Gennaio, nel cuore del borgo flegreo, che si trasformerà in un’esplosione di sapori e colori. Protagonista. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Torna il Festival della Cistecca Montese

