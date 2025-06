Torna ’Ciak! Si Gira’ Il centro si trasforma in set

Sabato 7 giugno, il centro storico di Massa diventa un palcoscenico vivente con “Ciak! Si Gira”. Un evento unico che mescola cinema e cultura, dove potrai incontrare personaggi iconici come l’Armata Brancaleone e le suore di “Sister Act”. In un’epoca in cui la nostalgia per il grande schermo è in costante crescita, non perdere l’occasione di vivere un pomeriggio immerso nell’atmosfera dei film che abbiamo amato. Un'esperienza imperdibile!

Un pomeriggio insolito e imperdibile nel centro storico di Massa. Passeggiando in città si potrà incontrare “l’Armata Brancaleone” o ritrovarsi a cantare con le suore di “Sister Act” o ancora assistere al delitto di “Psyco”. Questo e molto altro avverrà sabato 7 giugno in occasione della seconda edizione di “ Ciak! Si Gira ”. Con la collaborazione di numerose compagnie teatrali, infatti, verranno ricreate le scene più famose di ben 12 film in altrettanti angoli del centro. Sarà possibile seguire il percorso con una mappa che verrà consegnata davanti al Teatro Guglielmi. Le scene verranno ripetute a rotazione dalle 16. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna ’Ciak! Si Gira’ . Il centro si trasforma in set

Notte bianca, il bando: la festa torna al passato. Eventi concentrati in centro

Pontedera, 17 maggio 2025 – La Notte Bianca torna a rivivere momenti indimenticabili, con eventi concentrati nel centro storico.

