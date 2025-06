Torino ridisegnati gli spazi del giardino di via Saint Bon | nuove aree per il gioco e la pratica sportiva

Il giardino di via Saint Bon a Torino si trasforma in un'oasi di divertimento e sport, un passo significativo verso una città più viva e inclusiva. Con aree dedicate al gioco e spazi per l'attività fisica, questa riqualificazione risponde a un trend crescente: la valorizzazione degli spazi verdi urbani come polmoni di socialità e benessere. Riscoprire il piacere di stare all'aria aperta è ora più facile e sicuro per tutti!

Il giardino di via Saint Bon, nel quartiere Aurora a Torino, si presenta con spazi completamente ridisegnati, maggiore accessibilità e sicurezza più nuove aree per il gioco e la pratica sportiva. Il taglio del nastro è avvenuto il 30 maggio alla presenza del sindaco Stefano Lo Russo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Torino, ridisegnati gli spazi del giardino di via Saint Bon: nuove aree per il gioco e la pratica sportiva

