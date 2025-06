Torino picchiata davanti alla figlia di 9 mesi chiama il 112 | arrestato il compagno 36enne

A Torino, una donna ha trovato il coraggio di chiamare il 112 dopo essere stata picchiata dal compagno, sotto gli occhi della loro bambina di soli 9 mesi. Questo drammatico episodio evidenzia l'emergenza della violenza domestica, un problema che affligge la nostra società e richiede attenzione. L'arresto del 36enne è un passo importante, ma la lotta contro i maltrattamenti in famiglia deve diventare una priorità per tutti noi.

L’uomo è stato arrestato e dovrà ora rispondere dell’accusa di maltrattamenti in famiglia. Aveva picchiato la compagna davanti alla figlia di 9 mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

