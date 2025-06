Torino Lucento inaugurata la nuova area giochi nel parco di via Calabria | installati sette nuovi giochi

Il 29 maggio Torino ha festeggiato con entusiasmo l'inaugurazione della nuova area giochi nel Parco di via Calabria! Setti nuovi giochi, installati grazie al sostegno di Iren, arricchiscono questo angolo verde nel quartiere Lucento. Un passo importante per promuovere il gioco all'aperto e il benessere dei più piccoli, in un momento in cui cresce la consapevolezza sull'importanza degli spazi verdi nelle città . Scopri come questo può trasformare le comunità !

È stata inaugurata il 29 maggio la nuova area giochi del Parco di via Calabria, area verde situata lungo la sponda destra della Dora Riparia, tra i corsi Regina Margherita e Potenza, nel quartiere Lucento. Grazie alla sponsorizzazione di Iren, la Città di Torino ha restituito alla cittadinanza

