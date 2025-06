Torino chi sarà il prossimo allenatore? Dai colloqui con Vanoli all’ipotesi Baroni | il punto della situazione

Torino è in fermento: chi guiderà la squadra nella prossima stagione? Urbano Cairo si trova di fronte a un bivio cruciale, con Paolo Vanoli in pole position e Marco Baroni che tenta il sorpasso. La scelta del nuovo allenatore non è solo una questione sportiva, ma riflette il desiderio di rinascita e competitività nel campionato. Riuscirà il Toro a ripartire con slancio? La risposta è nelle mani della dirigenza.

Torino, Urbano Cairo deve definire l'allenatore per la prossima stagione, dalla 'pace' con Paolo Vanoli all'ipotesi Marco Baroni Le ore passano, i giorni pure e (a momenti) anche le settimane. Eppure un grande, ingombrante, punto interrogativo aleggia – ineluttabile – tra le tribune di Via Filadelfia e le scrivanie di Via Viotti a Torino: chi

