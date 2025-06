Tor San Lorenzo 18enne in manette per l' omicidio del benzinaio | ha confessato

Una drammatica svolta scuote Tor San Lorenzo: un 18enne è stato arrestato per l’omicidio del benzinaio Nahim, assassinato a maggio. Questo tragico evento non è solo un fatto di cronaca locale, ma mette in luce la crescente preoccupazione per la sicurezza nelle nostre comunità. La confessione del giovane sottolinea una realtà inquietante: la violenza giovanile sta diventando un fenomeno sempre più allarmante. Quali soluzioni possiamo adottare per fermare questa spirale?

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Nahim, il benzinaio di origine bengalese assassinato il 27 maggio scorso al distributore “Toil” di Tor San Lorenzo. Arrestato un 18enne italiano, residente nella zona e già noto alle forze dell'ordine. Il giovane è stato sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio e rapina, su disposizione della Procura di Velletri. L'arresto è avvenuto nel pomeriggio di sabato 31 maggio a Cisterna di Latina, dove il ragazzo si era nascosto in un'abitazione. Durante l'interrogatorio con il pubblico ministero, ha ammesso le proprie responsabilità, conducendo gli investigatori nel luogo in cui aveva occultato l'arma del delitto, un coltello a serramanico con lama di 16 cm, e altri oggetti utilizzati durante l'aggressione: il casco integrale e gli abiti neri con cui aveva cercato di rendersi irriconoscibile. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tor San Lorenzo, 18enne in manette per l'omicidio del benzinaio: ha confessato

