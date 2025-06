Tommy Cash al Mind Festival L’appuntamento è per il 26 luglio

Il 26 luglio, il Mind Festival accoglie Tommy Cash, il re dell'irriverenza musicale che ha catturato l'attenzione all'Eurovision Song Contest 2025. Dopo il suo impatto esplosivo, preparetevi a un'esperienza unica e coinvolgente sul palco di Montecosaro. Con una combinazione di musica, arte e provocazione, Cash promette di farci vibrare con il suo stile inconfondibile. Non perdere l'occasione di essere parte di questo evento imperdibile!

Dopo aver infiammato l’ Eurovision Song Contest 2025, Tommy Cash arriva anche al Mind Festival. Tra i protagonisti più discussi dell’ultima edizione della competizione europea – insieme a Lucio Corsi, atteso sul palco di Montecosaro giovedì 24 luglio – il performer estone sarà il centro della scena sabato 26, con uno show travolgente e la sua hit "Espresso macchiato". Artista visionario e fuori dagli schemi, Cash ha trasformato il confine tra musica, arte e provocazione in un vero e proprio linguaggio. Insieme a lui, salirà sul palco anche okGiorgio che fonde beat, visual e parole per dare vita a performance di forte impatto emotivo e visivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tommy Cash al Mind Festival. L’appuntamento è per il 26 luglio

Articoli recenti che potrebbero piacerti

L'Eurovision Song Contest 2025 prende il via con una serata piena d'Italia (anche quando si tratta dell'espresso macchiato di Tommy Cash)

L'Eurovision Song Contest 2025 si apre con l'energia e il brio dell'Italia, in un'atmosfera da cui non può mancare un buon espresso macchiato, firmato Tommy Cash.

Cerca Video su questo argomento: Tommy Cash Mind Festival Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Tommy Cash al Mind Festival. L’appuntamento è per il 26 luglio; Tommy Cash parteciperà al Mind Festival di Montecosaro; Mind Festival, voglia di espresso macchiato: Tommy Cash si aggiunge alla lineup; Tommy Cash arriva al Mind Festival. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Tommy Cash al Mind Festival. L’appuntamento è per il 26 luglio

Come scrive ilrestodelcarlino.it: Dopo aver infiammato l’Eurovision Song Contest 2025, Tommy Cash arriva anche al Mind Festival. Tra i protagonisti più discussi dell’ultima edizione della competizione europea – insieme a Lucio Corsi, ...

Tommy Cash arriva al Mind Festival

Scrive youtvrs.it: Sul palco sabato 26 luglio Espresso macchiato, per favore! Dopo aver infiammato l’Eurovision Song Contest 2025, anche Tommy Cash arriva al Mind Festival. Il Performer estone tra i più eccentrici e inc ...

Nameless Festival al via, tre giorni di musica con oltre 100 artisti: da Garrix all'estone reduce da Eurovision Tommy Cash

Secondo milano.corriere.it: Si alza il sipario sul Nameless Festival, in programma oggi, domani e lunedì, dalle 14 alle 24, nell’area della Poncia, 400 mila metri quadrati, tra i paesi di Annone Brianza, Oggiono, Molteno e Bosis ...