Tom Holland compie 29 anni e continua a far sognare i fan con il suo fascino da supereroe. Accanto a Zendaya, la sua vita sembra un film! Scopri 10 curiosità che rivelano un lato inedito dell’attore: dal suo sorprendente passato da lavapiatti a consigli intriganti ricevuti da star del calibro di Mark Wahlberg. In un’epoca in cui i social raccontano tutto, è facile dimenticare che anche i nostri eroi hanno una storia da raccontare!

L’attore festeggia 29 anni all’apice della fama e con un amore da sogno, al fianco di Zendaya. Ecco 10 cose che forse non sapete di lui: da come ha conquistato il cuore della sua co-star, al passato da lavapiatti in un pub, fino a quel famigerato consiglio di Mark Wahlberg. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Tom Holland compie 29 anni, 10 curiosità sul supereroe della porta accanto

Tom Holland compie 29 anni: un viaggio tra successi, amore e curiosità

Riporta ecodelcinema.com: Tom Holland festeggia il 29esimo compleanno a Londra, mentre la sua carriera continua a crescere. La relazione con Zendaya si fa sempre più forte, alimentando voci su un possibile matrimonio.

Tom Holland planning to quit acting and become stay-at-home dad

Segnala mirror.co.uk: Actor Tom Holland has opened up about his plans for the future, saying that he won't be in films once he's a parent. Tom, 28 - best known for playing Spider-Man in the Marvel Cinematic Universe ...