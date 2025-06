Tolosa i tifosi attaccano RedBird dopo l'addio di Comolli | "E' il momento di costruire non di ritirarsi Il silenzio deve finire!"

I tifosi del Tolosa non ci stanno! L'addio di Damien Comolli, ora alla Juventus, ha scatenato una tempesta di emozioni. “Il momento di costruire non di ritirarsi”, gridano i supporter, richiamando l’attenzione su un trend che viaggia tra innovazione e rinnovamento nel calcio europeo. Questa situazione mette in luce quanto sia cruciale il legame tra dirigenza e tifoseria: senza dialogo, il futuro è a rischio!

L`addio dell`ormai ex presidente del Tolosa Damien Comolli - diventato il nuovo direttore generale della Juventus - ha mandato su tutte le furie. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Comolli Juve, conferme sul possibile nuovo ingresso in società : l'attuale presidente del Tolosa potrebbe assumere quel ruolo. Rivelazione - Negli ultimi sviluppi riguardanti il futuro dirigenziale della Juventus, emergono conferme su un possibile nuovo ingresso in società .

RedBird, fondo statunitense che controlla anche il Milan, è a un passo dalla vendita di uno dei suoi club, il Tolosa. A rivelarlo è stato il quotidiano francese L'Equipe

