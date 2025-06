Tittia pronto a tutto | Scompiglio viene prima di me nel Bruco Ma è una strada aperta

Siena, il palio si avvicina e Tittia è pronto a tutto! Con la sua determinazione, ha già in mente strategie per affrontare la competizione. L’estrazione a sorte ha spalancato le porte al nuovo, portando scompiglio ma anche opportunità. Un cambio di rotta che riflette il trend di innovazione nel mondo del Palio, dove la tradizione si fonde con l’abilità strategica. Riuscirà Tittia a ritagliarsi il suo posto nella storia? La risposta è questione di attimi

Siena, 1 giugno 2025 – “Ho un capitano, fra pochi minuti sono libero”, spiega Tittia. Un appuntamento dietro l’altro in scuderia. Effetto dell’estrazione a sorte che ha completato il canape, dopo mesi e mesi a ragionare solo su 5 Contrade. Troppo poche per capire che impostazione dare a Provenzano. “Eccomi, ci sono”, dice il fantino che continua ad essere un ’faro’ per i capitani. Come sta Tittia? “Benissimo, in forma”. Però questa primavera sei rimasto piuttosto defilato, come già nel dopo Assunta. “Più semplice di quanto si pensi. Nel senso che le corse sono state poche per via del maltempo, mi sono studiato i dettagli dei cavalli, concentrandomi su questo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it