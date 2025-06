Tina Montinaro incontra gli studenti

Martedì 3 giugno, Pistoia avrà l'onore di ospitare Tina Montinaro, una voce fondamentale nella lotta contro la mafia. In un momento in cui il tema della legalità è più che mai attuale, il racconto di Tina, moglie del caposcorta di Giovanni Falcone, offre una lezione di coraggio e resilienza. Un'opportunità imperdibile per gli studenti di riflettere su valori vitali come giustizia e responsabilità civica. Non lasciatevi sfuggire questa occasione di crescita!

Due momenti straordinari di testimonianza e riflessione civile attendono la città di Pistoia: martedì 3 giugno Tina Montinaro, moglie di Antonio Montinaro – caposcorta del giudice Giovanni Falcone, ucciso nella strage di Capaci il 23 maggio 1992 – incontrerà gli studenti di due importanti istituti scolastici del territorio. La giornata si aprirà presso l’Itis "Fedi-Fermi" e proseguirà nel pomeriggio alle scuole Leonardo Da Vinci, dove Tina Montinaro porterà ancora una volta la propria voce e la propria esperienza, in un dialogo aperto con gli studenti sul tema della legalità, della memoria e dell’ impegno civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tina Montinaro incontra gli studenti

