Tim Henman perentorio sul calendario | C’è molto tennis irrilevante

Tim Henman ha acceso il dibattito sul futuro del tennis, evidenziando un aspetto cruciale: "C'è molto tennis irrilevante". Con una programmazione fitta di tornei, il rischio è che eventi importanti perdano il loro valore. In un'epoca in cui gli sportivi cercano sempre più di attrarre l’attenzione del pubblico, è fondamentale ridefinire le priorità e rendere ogni competizione significativa. Sarà questa la chiave per un futuro più coinvolgente ed entusiasmante?

Tim Henman è tra gli osservatori più attenti del massimo circuito internazionale del tennis. L’ex tennista britannico, apprezzato anche come commentatore tecnico su Eurosport, ha fornito nelle sue recenti esternazioni pubbliche delle chiavi di lettura interessanti. Henman, infatti, ha criticato l’attuale impostazione del calendario. Un programma di tornei troppo vasto, tale poi da andare a svalutare la competizione in quanto spesso e volentieri i tennisti più forti preferiscono declinare, per concentrarsi per gli eventi che ritengono prioritari sul proprio programma. Il pensiero in questo caso è riferito soprattutto al torneo di Amburgo, posizionato molto a ridosso con il Roland Garros, con conseguenze importanti sia per l’evento in Germania, ma anche in parte nel Major. 🔗 Leggi su Oasport.it