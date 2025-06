TiBre | l' epopea dell' autostrada incompiuta Nove chilometri in cinquant' anni

Nove chilometri di autostrada, cinquant'anni di attesa. L'epopea della Tirreno-Brennero è un simbolo del nostro rapporto con le infrastrutture: progetti ambiziosi che si scontrano con burocrazia e lentezze. Questo tratto finalmente aperto rappresenta una vittoria parziale, ma ci lascia con una domanda cruciale: quanto tempo serve per completare i sogni di collegamento del Paese? Scopri cosa c'è dietro questa storia di attesa e speranza.

È un tratto di nove chilometri della Tirreno-Brennero, di recente aperto al traffico, che avrebbe dovuto collegare Parma con l’Autobrennero. E che forse non arriverà mai al completamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - TiBre: l'epopea dell'autostrada incompiuta. Nove chilometri in cinquant'anni

Cerca Video su questo argomento: Tibre Epopea Dell Autostrada Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tibre A15-A22, la Lombardia fa un passo avanti: via libera all’intesa con Emilia, Veneto e ministero

Si legge su msn.com: Un progetto quello del Tibre, giudicato dall'assessore lombardo "fondamentale inoltre per la realizzazione dell'autostrada Cremona-Mantova", in quanto "i due tracciati avranno infatti un tratto in ...

Parma, inaugurato il primo casello della TiBre: l’autostrada (solo 8 km su 80 previsti) che “finisce in campagna”

Secondo ilfattoquotidiano.it: Il TiBre è il corridoio autostradale che una volta terminato ... che – sottolinea Pino Musolino Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro ...

TiBre, nove chilometri verso il nulla

Lo riporta repubblica.it: Da qualche mese vicino al casello di Parma Ovest, nel bel mezzo della pianura Padana, ruspe e betoniere stanno alacramente lavorando per costruire una nuova autostrada: è la TiBre, l'autostrada ...