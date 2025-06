Ti aspettiamo Jovanotti ferma il concerto per Angelina Mango

Durante il suo concerto a Bologna, Jovanotti ha fermato tutto per dedicare un momento speciale ad Angelina Mango, presente tra il pubblico. "Si è fermata per ripartire più forte di prima", ha detto il cantautore, sottolineando la forza e il talento della giovane artista. Questo gesto non è solo un tributo, ma riflette una tendenza più ampia nel mondo della musica: il sostegno reciproco tra gli artisti. Un invito a restare uniti e a celebrare i talenti emergenti!

Jovanotti ferma il concerto a Bologna per una dedica tenerissima a Angelina Mango, anche lei tra gli ospiti del suo PalaJova. "È un po' di tempo che si è fermata per partire molto più forte di prima - ha detto Jovanotti durante il live - Sebbene fosse già fortissima. Ed è qua a vedere il concerto insieme a voi, Angelina Mango ciao", ha detto il cantante durante la penultima tappa del suo tour."Sei una grande artista, ti aspettiamo, torna tra noi", ha aggiunto tra gli applausi dei fan. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da lorenzojova (@lorenzojova) A corredo, Jovanotti ha scritto un messaggio profondo sui social: "Lei sa quanto la stimo e quanto credo in lei da sempre, e sa anche che stiamo aspettando il suo ritorno sulla scena ma che si prenda i suoi tempi.

