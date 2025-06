Thunder Rosa | Voglio un hair vs hair match contro Britt Baker a All In

Thunder Rosa lancia una sfida mozzafiato: un hair vs hair match contro Britt Baker a All In! Questa rivalità, che ha già rivoluzionato il wrestling femminile in AEW, rappresenta un nuovo capitolo di intensità e passione. Immagina l'emozione di vedere due icone del ring affrontarsi in uno scontro che metterà in gioco non solo il titolo, ma anche l’onore. È tempo di riscrivere la storia: chi avrà la meglio? Non perdere il colpo!

La rivalità tra Thunder Rosa e Britt Baker, nel 2022, ha portato il wrestling femminile in AEW su un altro livello, non solo per l’investimento dei fan nella faida, ma anche per diverse “prime volte” che le due hanno portato. Dal primo main event tutto al femminile di Dynamite, allo storico cage match di St. Patrick’s Day in cui l’atleta messicana riuscì finalmente a vincere il titolo mondiale sconfiggendo la dentista in un match che è diventato uno standard del genere. Le due poi non si sono quasi più incrociate, complici anche dei dissapori nel backstage che sembrano aver compromesso la storia tra le due. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Thunder Rosa: “Voglio un hair vs hair match contro Britt Baker a All In”

