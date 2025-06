Thiago Motta verso quella panchina di Serie A | si stringe il cerchio attorno all’ex Juve Dove potrebbe allenare nella prossima stagione

Thiago Motta è sempre più vicino a una panchina di Serie A! Dopo il suo trascorso alla Juventus, l'ex giocatore è tra i candidati per sostituire Gian Piero Gasperini all'Atalanta. In un campionato che vive di continue sorprese e cambiamenti, la scelta del nuovo allenatore potrebbe segnare una nuova era per i nerazzurri. Riuscirà Motta a riportare l'Atalanta ai vertici? Scopriamo insieme come si evolve questa intrigante storia!

Secondo quanto riportato da Calcionews24, l'Atalanta è al lavoro per individuare il successore di Gian Piero Gasperini, con cui si è chiuso un glorioso ciclo. Tra i profili valutati con attenzione c'è sicuramente Thiago Motta, reduce dalla sua esperienza con la Juventus. Il tecnico italo-brasiliano era già stato seguito dalla società bergamasca ai tempi del Bologna, segno di un interesse concreto e duraturo. Tuttavia, la scelta finale non è ancora stata presa: la dirigenza nerazzurra dovrà approfondire i contatti nei prossimi giorni, ma una decisione definitiva sul nuovo allenatore arriverà a breve, per programmare al meglio la prossima stagione.

