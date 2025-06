Theo Hernandez Juve | decisione presa per il futuro del terzino Incontro agente-dirigenza cosa è emerso e cosa succederà in estate

Il futuro di Theo Hernandez si fa sempre più incerto, con un incontro tra il suo agente e la dirigenza del Milan che ha delineato scenari inaspettati. Dopo cinque anni di successi, il terzino potrebbe intraprendere una nuova avventura alla Juventus, seguendo il trend dei grandi trasferimenti estivi. Sarà davvero questa la mossa che cambierà le sorti bianconere? Rimanete sintonizzati per scoprire le prossime mosse!

Theo Hernandez Juve: incontro tra il suo agente e la dirigenza del Milan, cosa è emerso e cosa succederà in estate. Decisione presa per il terzino. Dopo cinque anni ricchi di emozioni, sorrisi e soddisfazioni, la storia tra Theo Hernandez e il Milan sembra ormai giunta al capolinea. Secondo La Gazzetta dello Sport, il terzino francese si prepara a dire addio ai rossoneri in estate. Negli scorsi giorni c’è stato un incontro tra il suo agente, Manuel García Quilón, e la dirigenza milanista: da lì è emersa con chiarezza la volontà di Theo di cambiare aria. Il contratto in scadenza nel 2026 non verrà rinnovato, e le parti stanno lavorando per trovare una soluzione d’addio che sia il più possibile serena. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com