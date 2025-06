The Miz rende omaggio a R-Truth | Sei unico continua a brillare

Oggi il WWE Universe è in subbuglio: R-Truth, icona della federazione, annuncia il suo addio. In un toccante messaggio, The Miz lo omaggia con parole di stima, sottolineando quanto il suo talento e la sua unicità abbiano brillato. Questo evento segna non solo la fine di un’era, ma riflette un trend nel wrestling moderno: il rinnovamento e l'uscita di leggende per far spazio a nuove stelle. Un momento imperdibile per tutti i fan!

Nella giornata di oggi è arrivata una notizia che ha lasciato di sorpresa il WWE Universe. R-Truth lascerà a breve la federazione. Ad annunciarlo lui stesso tramite un post sui social. Ora, secondo le prime indiscrezioni in circolazione la WWE ha deciso di non rinnovargli il contratto prossimo alla scadenza. La notizia, come detto, ha suscitato stupore tenuto conto che attualmente R-Truth era impegnato in una storyline con John Cena e che il suo merchandise è tra i più venduti. L’omaggio di The Miz. Alla notizia dell’imminente addio di R-Truth, The Miz ha voluto rendergli omaggio e lo ha fatto con un bel post social. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - The Miz rende omaggio a R-Truth: “Sei unico, continua a brillare”

