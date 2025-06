The Floating Piers | quale lascito per il territorio?

Il lascito dei "Floating Piers" di Christo e Jeanne-Claude va oltre l’arte: rappresenta un’importante riflessione sul rapporto tra uomo e natura. Questo progetto ha trasformato il Lago d'Iseo in un palcoscenico di emozioni, richiamando migliaia di visitatori e valorizzando il territorio. Oggi, questa opera continua a ispirare artisti e comunità, sottolineando l'importanza di sognare e realizzare. Una lezione di resilienza e creatività che vive nel cuore di tutti noi.

“Te l’avevo promesso, amore mio grande, dolcissima Jeanne-Claude: il sogno del nostro progetto sarebbe diventato realtà. Non importa quanto tempo ci sia voluto, non contano le difficoltà incontrate, le facili ironie e il sarcasmo malcelato che subimmo e che ho incontrato anche nell’ultimo tratto di questa straordinaria maratona artistica. Alla fine, ce l’abbiamo fatta insieme”. È stata la voce dell’attore Silvio Gandellini, attraverso la lettura di un passaggio tratto dal libro “Camminammo sull’acqua. Il Sebino, abbraccio tra due meravigliose terre”, a guidare i presenti – oltre un centinaio di persone – alla serata di presentazione del libro dell’autore Adriano Baffelli, ospitata dall’Hotel Touring di Coccaglio, in un viaggio che ripercorre la nascita e la realizzazione dell’opera artistica “ The Floating Piers ” di Christo e Jeanne Claude. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - The Floating Piers: quale lascito per il territorio?

