The Family anticipazioni dal 2 al 6 giugno 2025 | Devin scopre che può ancora diventare madre

In arrivo colpi di scena mozzafiato in "The Family"! Dal 2 al 6 giugno 2025, Devin scopre una verità sconvolgente: può ancora diventare madre. Le bugie di Hülya ed Ergun emergono, svelando un gioco di manipolazione che riflette il tema attuale della maternità e delle scelte personali. Questo scenario avvincente ci porta a riflettere su quanto le verità nascoste possano cambiare il corso della vita. Preparati per emozioni forti!

Le bugie di Hülya e Ergun vengono alla luce nelle prossime puntate di The Family. Dopo essersi sottoposta ad ulteriori analisi, Devin scopre infatti che può ancora restare incinta e capisce che il padre e la suocera si sono accordati per farle credere che fosse rimasta sterile in seguito all'aborto subito qualche mese prima. Una notizia che porta Aslan a prendere la decisione di trasferirsi a Urla con Devin, ma Hulya non gli renderà le cose così facili. Maggiori info nelle anticipazioni che seguono. Questa settimana, la dizi turca è in onda su Canale 5 lunedì alle 15.00, mentre da martedì a venerdì alle 16.

