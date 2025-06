The Family anticipazioni dal 2 al 6 giugno 2025 | Devin scopre che può ancora diventare madre

Il dramma familiare di "The Family" si infittisce! Devin scopre di poter ancora diventare madre, mentre le bugie di Hülya e Ergun vengono svelate. Queste rivelazioni non solo stravolgeranno gli equilibri interni, ma apriranno un dibattito sulle verità taciute e la manipolazione emotiva. In un'epoca in cui la fertilità è al centro di molte conversazioni, questa trama invita a riflettere sull'importanza della comunicazione sincera nelle relazioni. Non perdere

Le bugie di Hülya e Ergun vengono alla luce nelle prossime puntate di The Family. Dopo essersi sottoposta ad ulteriori analisi, Devin scopre infatti che può ancora restare incinta e capisce che il padre e la suocera si sono accordati per farle credere che fosse rimasta sterile in seguito all'aborto subito qualche mese prima. Una notizia che porta Aslan a prendere la decisione di trasferirsi a Urla con Devin, ma Hulya non gli renderà le cose così facili. Maggiori info nelle anticipazioni che seguono. Questa settimana, la dizi turca è in onda su Canale 5 lunedì alle 15.00, mentre da martedì a venerdì alle 16.

