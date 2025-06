The Cage – Prendi e Scappa il nuovo quiz show con Amadeus e Giulia Salemi | quando in tv

Il grande Amadeus torna in scena con "The Cage – Prendi e Scappa", un quiz show che promette adrenalina e divertimento! Con Giulia Salemi al suo fianco, il duo si prepara a conquistare il pubblico con sfide mozzafiato. In un'epoca in cui i reality e i game show spopolano, questo nuovo format punta a catturare l’attenzione dei telespettatori, regalando risate e colpi di scena. Segnate la data: l'emozione è in arrivo!

The Cage – Prendi e Scappa è il nuovo game show di Amadeus, affiancato alla conduzione da Giulia Salemi. Scopriamo insieme come sarà strutturato il programma e quando andrà in onda in tv. The Cage – Prendi e Scappa: il nuovo game show di Amadeus con Giulia Salemi. Dopo Chissa chi è (rifacimento de I Soliti Ignoti ), Amadeus lancia un nuovo game show dal titolo The Cage – Prendi e Scappa. Accanto a lui, come co-host, ci sarà Giulia Salemi che accompagnerà e inciterà i concorrenti in gioco. La prima puntata è prevista per domenica 8 giugno 2025 sul NOVE. Mentre dal 9 giugno, The Cage – Prendi e Scappa andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nell’access prime time del NOVE alle ore 20. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - The Cage – Prendi e Scappa, il nuovo quiz show con Amadeus e Giulia Salemi: quando in tv

Articoli recenti che potrebbero piacerti

THE CAGE PRENDI E SCAPPA: AMADEUS CON GIULIA SALEMI NELL’ACCESS DI NOVE

Dal 8 giugno, Amadeus torna su Nove con il nuovo game show "The Cage - Prendi e Scappa", in onda dal lunedì al venerdì alle 20:30.

Cerca Video su questo argomento: The Cage – Prendi Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

The Cage – Prendi e Scappa, come funziona il programma con Amadeus e Giulia Salermi; AMADEUS conduce sul NOVE “THE CAGE – PRENDI E SCAPPA”, con GIULIA SALEMI. 🔗Approfondimenti da altre fonti