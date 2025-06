Thailandia a Bangkok migliaia in strada per il Pride | la coloratissima parata

Domenica, Bangkok ha vibrato con l’energia del Pride: un’esplosione di colori e gioia che ha invaso le strade, richiamando migliaia di partecipanti. Questa parata non è solo una celebrazione, ma anche un simbolo di cambiamento in un contesto globale dove i diritti LGBTQ+ stanno finalmente guadagnando visibilità. Un dettaglio sorprendente? Tra danza e musica, i carri allegorici hanno portato messaggi di uguaglianza, rendendo la festa ancora più intensa e significativa!

Domenica a Bangkok un mare di colori arcobaleno invade le strade, mentre migliaia di persone scendono in strada per celebrare l’annuale parata del Pride tailandese. Alcuni partecipanti hanno ballato sui carri allegorici mentre altri hanno marciato per ore attraverso il centro della città con le bandiere arcobaleno. La parata è la prima che si tiene da quando la Thailandia ha legalizzato il matrimonio tra persone dello stesso sesso all’inizio di quest’anno. L’entrata in vigore del Marriage Equality Act rende la Thailandia il primo Paese del Sud-Est asiatico e il terzo in Asia a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Thailandia, a Bangkok migliaia in strada per il Pride: la coloratissima parata

