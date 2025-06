TFA sostegno X ciclo 2025 | requisiti prove e posti attesi

Il X ciclo del TFA sostegno si avvicina, promettendo opportunità imperdibili per aspiranti educatori! Con un avvio previsto entro giugno 2025, il percorso di formazione durerà 8 mesi e include prove selettive strutturate. Questo è un momento cruciale in cui si ampliano le possibilità di impiego nel settore educativo, con stime che parlano di ben 35.000 posti disponibili. Un'opportunità da non perdere per chi desidera fare la differenza!

Il X ciclo del TFA sostegno dovrebbe partire entro giugno 2025 per concludersi in tempo utile per l’accesso alle GPS 2026. Il percorso prevede una durata di 8 mesi, con prove selettive articolate in tre fasi e requisiti differenti in base al grado scolastico. Si stimano tra i 30.000 e i 35.000 posti autorizzabili Avvio . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Tfa Sostegno IX ciclo: balli di fine corso e le polemiche social

Con l'arrivo della conclusione delle lezioni del Tfa Sostegno IX ciclo, festeggiamenti tra balli e brindisi si intrecciano a polemiche sui social.

