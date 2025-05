Tettuccio Caffè Storico orgoglio per la città | una festa per il traguardo

Un evento da non perdere per Montecatini! Il Caffè Storico Tettuccio ha festeggiato il suo prestigioso riconoscimento con una celebrazione che ha unito arte, musica e tradizione. Sotto gli affreschi di Bargellini e Biseo, il caffè di Renzo Borelli è entrato nell’Olimpo delle icone italiane. Un momento che riporta alla luce il fascino dei luoghi storici, in un'epoca in cui la cultura del caffè sta vivendo una nuova rinascita!

Montecatini, 1 giugno 2025 – ll giorno dei giorni del Caffè Storico Tettuccio è andato in scena ieri mattina sotto gli affreschi di Giulio Bargellini e Maria Biseo. Un evento in grande stile ha sancito ufficialmente l’ingresso del caffè gestito da Renzo Borelli nell’Olimpo dei caffè storici d’Italia. In sottofondo le note dell’Ensemble Leoncavallo. Sono intervenute almeno 250 persone. Presentatore ufficiale, Iacopo Micheli. L’idea di proporre la candidatura del caffè Tettuccio alla rete dei locali storici è nata da un’intuizione di Gianluca Fiorini, direttore di banca, montecatinese di origine, che dopo aver girato l’Italia per lavoro è tornato a Firenze: “Sono felice - ha detto - di questo risultato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tettuccio Caffè Storico, orgoglio per la città: una festa per il traguardo

