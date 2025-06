Testa di un gattino trovata a marina di Sestri

Un ritrovamento inquietante scuote Marina di Sestri Ponente: la testa di un gattino decapitato è stata scoperta, sollevando indignazione tra gli animalisti. Questo evento drammatico non è solo un caso isolato; fa parte di un trend allarmante di violenza verso gli animali che chiede una riflessione profonda sulla nostra società. È tempo di unirci per proteggere i più vulnerabili e garantire giustizia a chi non può parlare.

La testa di un gattino decapitato è stata trovata nei giorni scorsi a marina di Sestri Ponente, in via Pionieri e Aviatori d'Italia. Il macabro ritrovamento (vi risparmiamo le immagini) è stato denunciato dal movimento 'Centopercentoanimalisti'. "Non ci sono parole per quello avvenuto A marina.

