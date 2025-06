testa di un gattino trovata a marina di sestri

Un ritrovamento inquietante scuote Marina di Sestri Ponente: la testa di un gattino decapitato è stata scoperta in via Pionieri e Aviatori d'Italia. Questo orribile gesto solleva interrogativi profondi sulla violenza contro gli animali, un tema sempre più urgente nella nostra società. Il movimento 'Centopercentoanimalisti' chiede giustizia e invita a riflettere sull'importanza della tutela degli esseri viventi. È tempo di alzare la voce contro tali atrocità!

"Non ci sono parole per quello avvenuto A marina.