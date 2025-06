Testa bassa e in silenzio il triste rientro dell' Inter A Malpensa un solo tifoso | Sono l' unico pirla

Un silenzio assordante ha accolto l'Inter al rientro a Malpensa, un triste epilogo per una stagione che aveva fatto sognare. Solo un tifoso, Marco, ha avuto il coraggio di applaudire: "Questi ragazzi meritano comunque rispetto". La sua voce solitaria risuona come un eco in un contesto sportivo dove la resilienza è fondamentale. In un calcio sempre più polarizzato tra successi e delusioni, il legame tra squadra e tifosi non deve mai spegnersi.

Rabbia, delusione e frustrazione in tutti i tesserati nerazzurri. Il supporter Marco però resta fiero: "Questi ragazzi meritano comunque gli applausi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Testa bassa e in silenzio, il triste rientro dell'Inter. A Malpensa un solo tifoso: "Sono l'unico pirla"

