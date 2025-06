Test psicoattitudinali per i docenti | nei concorsi e ogni 5 anni di servizio La proposta di Sasso Lega

Nel dibattito educativo italiano si fa strada la proposta del deputato della Lega, Rossano Sasso: test psicoattitudinali per i docenti ogni cinque anni. Un'iniziativa che arriva dopo il clamoroso caso del professore che ha augurato la morte a una bambina, sollevando interrogativi su idoneità e responsabilità nell'insegnamento. In un’epoca in cui la figura dell’insegnante è cruciale, è tempo di garantire che chi educa sia realmente all’altezza del compito.

"La vicenda del professore che ha augurato la morte ad una bambina, colpevole di essere la figlia del Presidente del Consiglio, non è un caso isolato. Da anni denuncio la presenza all'interno del nostro corpo insegnante di persone indegne o, nel migliore dei casi, inadatte a ricoprire il ruolo": così su Facebook il deputato della Lega, Rossano Sasso, capogruppo in commissione Scienza, Cultura e Istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

