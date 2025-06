Test psicoattitudinali ai docenti nei concorsi e ogni 5 anni | la proposta di Sasso Lega fa discutere

Un'idea che fa discutere: il deputato della Lega, Rossano Sasso, propone controlli psicoattitudinali per i docenti. Non √® uno scherzo da 1¬į aprile, ma un tentativo di garantire sicurezza e qualit√† nell'insegnamento. In un contesto in cui la salute mentale √® sempre pi√Ļ al centro del dibattito pubblico, la proposta solleva interrogativi profondi su responsabilit√† e professionalit√† nel mondo scolastico. Vale la pena riflettere: quali sono i confini tra libert√† di espressione e

Questa volta non si tratta di uno scherzo da 1¬į aprile ‚Äď Controlli psicoattitudinali per i docenti nei concorsi pubblici e a cadenza quinquennale durante la carriera: √® questa la proposta rilanciata dal deputato della Lega Rossano Sasso, dopo un episodio che ha scosso l‚Äôopinione pubblica. Un professore avrebbe augurato online la morte alla figlia . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Nel dibattito educativo italiano si fa strada la proposta del deputato della Lega, Rossano Sasso: test psicoattitudinali per i docenti ogni cinque anni.

Riporta orizzontescuola.it: "La vicenda del professore che ha augurato la morte ad una bambina, colpevole di essere la figlia del Presidente del Consiglio, ...